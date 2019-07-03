Цена на тепло и горячую воду: Минюст запустил онлайн-калькулятор

Отныне цену на тепло и горячую воду можно измерить с помощью онлайн-калькулятора. Он появился на сайте Минюста. Это позволит узнать, является ли справедливой стоимость данных коммунальных услуг. Над доступностью квартплаты правительство Гройсмана работало в течение 3 лет.

– Сейчас на сайте Минюста есть онлайн-калькулятор, с помощью которого можно посчитать свою платежку. Все местные теплопоставщики и местные власти обязаны выполнить решение правительства, оно является обязательным. По стране снижение цены на теплую воду и тепло будет осуществляться на 15-20%, а иногда и на 40%, – отметил министр юстиции Павел Петренко.

Зимой Кабмин обратился к Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой пересчитать платежки на газ без применения коэффициентов приведения к стандартным условиям. Ведь из-за непрозрачности формирования тарифов, небрежности чиновников и коррумпированности некоторых предприятий, стоимость отопления по Украине разная. И это при том, что цена газа для всех одинакова.

– Пока популисты обещали снижение цены на теплую воду, наше правительство нашло профессиональное решение. Мы обязали Нафтогаз снизить цены на газ, обязали местных теплопоставщиков снизить цены на тепло и теплую воду, которая есть в принципе основной услугой, которую получают украинцы, – говорит Павел Петренко.

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26 июня правительство приняло постановление об установлении предельных цен на тепло. Следовательно, стоимость гига-калории тепла в городах областного значения не должна превышать 1400 грн, стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр.

– Если местный поставщик будет упираться, то нужно обратиться в Министерство юстиции, в систему бесплатной правовой помощи, и мы будем защищать наши права вместе в рамках проекта Честная платежка. Также можно обратиться в центр юридической помощи, чтобы получить консультацию по поводу подсчета своих платежек, – отметил Павел Петренко.

Также был поднят вопрос на местах: кто занимался манипуляциями? Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам проверить всех теплопоставщиков, особенно тех, которые имеют собственность в оффшорах. Ведь это будет интересно для украинцев: узнать, куда идут их деньги. Также Гройсман поручил обязать возместить убытки, которые были вызваны чрезмерными тарифами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кабмин ограничил тарифы на тепло.

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