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Факты / Украина

Безопасность на Донбассе и освобождение моряков – о чем говорили на заседании Совета НАТО-Россия

Украинский вопрос вынесли на первый план при обсуждении на заседании Совета НАТО-Россия.

Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Россия вопросы, связанные с Украиной были первым пунктом.

Кроме Украины обсуждали темы договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и прозрачности и уменьшения рисков.

По словам Столтенберга, с РФ говорили о ситуации с безопасностью на Донбассе, Минских договоренностях и напряжении в Азовском море.

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– Союзники по НАТО еще раз призвали освободить украинских моряков и корабли, которые Россия захватила в ноябре 2018 года. По этим вопросам НАТО и Россия продолжают иметь фундаментальные разногласия, – сказал генсек НАТО.

Совет Россия-НАТО в 2019 году проводили во второй раз.

К слову, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ключом к миру на Донбассе является вывод армии РФ.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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