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Факты / Украина

Пенсии, вода и дороги: Зеленский назвал приоритеты по Донбассу

Владимир Зеленский считает, что усилия по завершению войны и восстановлению Донбасса нужно прилагать параллельно.

Пенсии, вода и дороги: Зеленский назвал приоритеты по Донбассу

Владимир Зеленский считает, что вести работу по завершению войны на Донбассе и восстанавливать территории нужно параллельно.

Президент Украины считает, что возвращать людей, живущих на временно оккупированных территориях, необходимо в первую очередь ментально.

Для этого власть должна организовать стабильную выплату пенсий, сделать удобным пересечение КПВВ, закрыть долги по зарплатам шахтерам, а также решить множество гуманитарных и социальных вопросов, считает лидер государства.

Среди других первоочередных задач на Донбассе президент назвал возобновление работы Краматорского аэропорта и строительство дорог.

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Зеленский также подчеркивает важность урегулирования критического вопроса о нормальном водоснабжении на временно оккупированных территориях.

– Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения Донбасса от воды.

К слову, президент Владимир Зеленский посчитал, сколько средств потребуется на восстановление Донбасса.

Источник: Интерфакс-Украина

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