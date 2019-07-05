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Факти / Україна

Безпека на Донбасі і звільнення моряків – про що говорили на засіданні Ради НАТО-Росія

Українські питання винесли на перший план під час обговорення на засіданні Ради НАТО-Росія.

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні Ради НАТО-Росія питання пов’язані з Україною були першим пунктом.

Крім України обговорювали теми договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності і прозорості та зменшення ризиків.

За словами Столтенберга, з РФ говорили про безпекову ситуацію на Донбасі, Мінські домовленості і напругу в Азовському морі.

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– Союзники по НАТО ще раз закликали звільнити українських моряків та кораблі, які Росія захопила минулого листопада. З цих питань НАТО і Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності, – сказав Генсек НАТО.

Раду НАТО-Росія у 2019 році проводили вдруге.

До слова, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що ключем до миру на Донбасі є виведення армії РФ.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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