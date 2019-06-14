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Факты / Украина

МВД РФ начало выдавать паспорта жителям ОРДЛО

МВД РФ начало выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО на временных пунктах пропуска.

МВД РФ начало выдавать паспорта жителям ОРДЛО

На границе России и Украины в двух временных пунктах пропуска МВД РФ начало выдавать паспорта жителям ОРДЛО.

Согласно данным РБК, 12 тыс. жителей “ДНР” и “ЛНР” написали заявления на выдачу паспортов, из них 1,2 тыс. были одобрены.

Читайте: Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: ЕС готовит новые санкции

Так называемый глава миграционной службы “ДНР” Владимир Краснощека заявил, что 14 июня первые 34 жителя самопровозглашенной республики приехали в РФ, чтобы получить гражданство.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал первый указ, которым упростил процедуру получения гражданства для жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Факты ICTV узнавали, зачем Россия упрощает процедуру, кому выгодно оформить российский паспорт.

Источник: РБК

Фото: Dreamstime

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