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Факти / Україна

Паспорти Путіна: Росія відмовляє пенсіонерам з Донбасу

Росія часто відмовляє у видаванні своїх паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донбасу, які старше 45-ти років.

Паспорти Путіна: Росія відмовляє пенсіонерам з Донбасу

У Росії відмовляють пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Донбасу в отриманні російських паспортів.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

– Більшість документів, які були повернуті з відміткою “відмовити”, були від осіб старше 45-ти років.

Крім того, люди, яким вдалося отримати паспорт РФ, стикаються з небажанням пенсійного фонду Росії вносити їх до списків на виплати.

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– З поданих документів позитивне рішення ухвалено щодо… 22% заявників, – повідомив Тука.

До того ж, місцевих жителів Луганської області обурює введення окупантами посиленого контролю за виїздом “держслужбовців ЛНР” до Росії.

Нагадаємо, 14 червня перша група жителів “ДНР” вирушила для отримання російських паспортів.

Фото: Dreamstime

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