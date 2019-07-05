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Факты / Украина

СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ

СБУ задержала работника одного из предприятий Укроборонпрома, который вез шпионскую информацию для военной разведки РФ.

СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ

Служба безопасности Украины задержала работника одного из предприятий государственного концерна Укроборонпром, который передавал российской военной разведке информацию об отечественном ОПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе.

Злоумышленника задержали на границе, когда он пытался выехать в российский Воронеж с целью встречи со своим куратором.

Во время задержания у агента обнаружили материалы разведывательного характера, которые были записаны на скрытый магнитный носитель информации.

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СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ / 3 фотографии

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Во время обысков жилья задержанного сотрудники украинских спецслужб обнаружили также другую технику, с помощью которой мужчина вел разведывательную деятельность против Украины.

Сейчас злоумышленника взяли под стражу, объявив ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК.

Напомним, СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали главу “Центральной избирательной комиссии ДНР” Романа Лягина.

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