В Харькове сотрудники СБУ задержали двух чиновников оборонного госпредприятия Завод имени Малышева на получении взятки.

Двое чиновников Завода имени Малышева в Харькове задержаны из-за систематического получение взяток от сдачи аренду помещений оборонного госпредприятия.

Сотрудники СБУ выяснили, что начальник одного из отделов и инспектор вымогали деньги у предпринимателей.

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Они требовали ежеквартально платить деньги и существенно снижали официальную сумму аренды.

Чиновники были задержаны в рабочих кабинетах после получения денег за три месяца.

У них была обнаружена и изъята часть денег.









Двух чиновников оборонного госпредприятия задержали на взятках / 2 фотографии

Напомним, экс-главу Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО подозревают в присвоении 22 млн грн из бюджета.