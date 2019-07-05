СБУ затримала працівника одного з підприємств Укроборонпрому, який віз шпигунську інформацію для військової розвідки РФ.

Служба безпеки України затримала працівника одного з підприємств державного концерну Укроборонпром, який передавав російській військовій розвідці інформацію про вітчизняний ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні.

Зловмисника затримали на кордоні, коли він намагався виїхати до російського Воронежа з метою зустрічі зі своїм куратором.

Під час затримання в агента виявили матеріали розвідувального характеру, які було записано на прихований електронний носій інформації.













СБУ затримала працівника Укроборонпрому, який шпигував для РФ / 3 фотографии

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Під час обшуків помешкання затриманого співробітники українських спецслужб виявили також іншу техніку, за допомогою якої чоловік вів розвідувальну діяльність проти України.

Наразі зловмисника взяли під варту, оголосивши йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) ККУ.

Нагадаємо, СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.