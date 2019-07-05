PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

СБУ затримала працівника Укроборонпрому, який шпигував для РФ

СБУ затримала працівника одного з підприємств Укроборонпрому, який віз шпигунську інформацію для військової розвідки РФ.

СБУ затримала працівника Укроборонпрому, який шпигував для РФ

Служба безпеки України затримала працівника одного з підприємств державного концерну Укроборонпром, який передавав російській військовій розвідці інформацію про вітчизняний ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні.

Зловмисника затримали на кордоні, коли він намагався виїхати до російського Воронежа з метою зустрічі зі своїм куратором.

Під час затримання в агента виявили матеріали розвідувального характеру, які було записано на прихований електронний носій інформації.

  • image
  • image
  • image
СБУ затримала працівника Укроборонпрому, який шпигував для РФ / 3 фотографии

Читайте: Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах

Під час обшуків помешкання затриманого співробітники українських спецслужб виявили також іншу техніку, за допомогою якої чоловік вів розвідувальну діяльність проти України.

Наразі зловмисника взяли під варту, оголосивши йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) ККУ.

Нагадаємо, СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Слідче управління СБУ очолив Тиводар
Дублик і Карпенко призначені заступниками голови СБУ
При РНБО створять центр для реформування Укроборонпрому
СБУ перевірить, де жили Шарій та Клюєв останні п’ять років
Нескромний став заступником голови СБУ – указ
Заступником голови СБУ стане полковник Нескоромний, який затримував “діамантових прокурорів” – Бутусов
Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ
Інформатора “ДНР” ув’язнили на 9 років – СБУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка