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Факты / Украина

Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября – Зеленский

5 сентября состоится полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда, сообщил президент Украины.

Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября – Зеленский

Украина решила вопрос со зданием для Высшего антикоррупционного суда, из-за которого был невозможен его полноценный запуск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

Лидер государства сообщил, что здание ВАКС будет находиться на проспекте Победы в столице.

– Это символично, потому что нам нужна не борьба, а победа над коррупцией.

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По словам Зеленского, 5 сентября Высший антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел топ-коррупционеров.

Напомним, в Киеве путем тайного голосования Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда.

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