5 вересня відбудеться повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду, повідомив президент України.

Україна вирішила питання із будівлею для Вищого антикорупційного суду, через яке був неможливий його повноцінний запуск.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

Лідер держави повідомив, що будівля ВАКС знаходитиметься на проспекті Перемоги у столиці.

– Це символічно, бо нам потрібна не боротьба, а перемога над корупцією.

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За словами Зеленського, 5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочне розгляд справ топ-корупціонерів.

Нагадаємо, у Києві шляхом таємного голосування Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду.