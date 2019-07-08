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Факти / Україна

Антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня – Зеленський

5 вересня відбудеться повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду, повідомив президент України.

Антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня – Зеленський

Україна вирішила питання із будівлею для Вищого антикорупційного суду, через яке був неможливий його повноцінний запуск.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

Лідер держави повідомив, що будівля ВАКС знаходитиметься на проспекті Перемоги у столиці.

– Це символічно, бо нам потрібна не боротьба, а перемога над корупцією.

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За словами Зеленського, 5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочне розгляд справ топ-корупціонерів.

Нагадаємо, у Києві шляхом таємного голосування Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду.

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