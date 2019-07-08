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Факты / Украина / Политика

Зеленский внесет в Раду законопроект о люстрации президента и депутатов

В Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации.

Руслан Стефанчук

Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации.

– Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации.

Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине, – заявил он.

Читайте: Против отмены люстрации: активисты устроили пикет под КСУ

Напомним, 900 люстрированных чиновников смогут вернуться на свои должности в случае признания Конституционным судом Украины недействительным закон об очищении власти.

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