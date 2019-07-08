В Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации.

Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации.

– Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине, – заявил он.

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Напомним, 900 люстрированных чиновников смогут вернуться на свои должности в случае признания Конституционным судом Украины недействительным закон об очищении власти.