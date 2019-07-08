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Факты / Украина / Политика

Самопомощь Андрея Садового – 5 фактов о партии

Объединение Самопомощь Андрея Садового участвует во внеочередных выборах в Верховную Раду. Факты ICTV собрали пять главных фактов о партии.

Самопомощь Андрея Садового – 5 фактов о партии

Андрей Садовый с объединением Самопомощь идет на парламентские выборы 2019.

Объединение Самопомощь хочет внедрить в украинскую политику принципы христианской морали и улучшить условия проживания украинцев путем укрепления экономики.

Главные пять фактов о партии – в материале Фактов ICTV.

1. Партия зарегистрирована 29 декабря 2012.

14 октября 2012 года Андрей Садовый объявил об инициативе создания новой политической партии – объединение Самопомощь. Идеологией партии определены христианско-консервативные ценности: Будь собой! Сотрудничает с другими! Помогай тем, кто нуждается! В единстве – сила!

Читайте: Программа партии Самопомощь

2. Самопомощь хочет внести изменения в Конституцию.

Партия хочет закрепить в Конституции следующие изменения:

  • выборы в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками;
  • ликвидацию ОГА и РГА;
  • уменьшение количества депутатов парламента до 300;
  • отмена депутатской неприкосновенности.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019: список партий

3. Андрей Садовый – мэр Львова.

Андрей Садовый – лидер партии Самопомощь и действующий мэр Львова, баллотировался на президентских выборах, но затем снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

– Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко, – сказал Садовый.

4. Объединение Самопомощь – № 9 в избирательном бюллетене.

ЦИК провела жеребьевку политических партий, чтобы определить их номера в избирательных бюллетенях. В результате – объединение Самопомощь получило девятый номер.

5. Самопомощь поддерживают менее 2% избирателей.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, которое проводилось с 20 по 24 июня, партию Самопомощь поддерживают менее 2% украинцев, то есть она не преодолевает проходной барьер.

К слову, Факты ICTV публиковали список партий, которые участвуют во внеочередных парламентских выборах.

Фото: Самопомощь

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