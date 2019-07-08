Об’єднання Самопоміч Андрія Садового бере участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV зібрали п’ять головних фактів про партію.

Андрій Садовий з об’єднанням Самопоміч іде на парламентські вибори 2019.

Об’єднання Самопоміч має на меті впровадити в українську політику принципи християнської моралі та покращити умови проживання українців шляхом зміцнення економіки.

Головні п’ять фактів про партію – у матеріалі Фактів ICTV.

1. Партія зареєстрована 29 грудня 2012 року.

14 жовтня 2012 року Андрій Садовий оголосив про ініціативу створення нової політичної партії – об’єднання Самопоміч. Ідеологією партії визначено християнсько-консервативні цінності: Будь собою! Співпрацюй з іншими! Допомагай тим, хто потребує! В єдності – сила!

Читайте: Програма партії Самопоміч

2. Самопоміч хоче внести зміни до Конституції.

Партія хоче закріпити у Конституції такі зміни:

вибори до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками;

ліквідацію ОДА і РДА;

зменшення кількості депутатів парламенту до 300;

скасування депутатської недоторканності.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: список партій

3. Андрій Садовий – мер Львова.

Андрій Садовий – лідер партії Самопоміч та чинний мер Львова, балотувався на президентських виборах, але потім зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

– Я прийняв рішення – я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка, – сказав Садовий.

4. Об’єднання Самопоміч – № 9 у виборчому бюлетені.

ЦВК провела жеребкування політичних партій, щоб визначити їхні номери у виборчих бюлетенях. У результаті – об’єднання Самопоміч отримало дев’ятий номер.

5. Самопоміч підтримують менше 2% виборців.

За даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, яке проводилося з 20 до 24 червня , партію Самопоміч підтримують менше 2% українців, тобто вона не долає прохідний бар’єр.

До слова, Факти ICTV публікували список партій, які беруть участь у позачергових парламентських виборах.

Фото: Самопоміч