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Факты / Украина / Политика

К переговорам по Донбассу должны присоединиться три страны – Гриценко

Анатолий Гриценко считает, что участвовать в переговорах по Донбассу кроме Украины и России должны также другие страны.

К переговорам по Донбассу должны присоединиться три страны – Гриценко

Анатолий Гриценко приветствует привлечение к переговорам по ситуации на Донбассе лидеров США и Великобритании.

Об этом лидер партии Гражданская позиция заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– И в этом плане присутствие США, Великобритании, если бы еще сел Китай как подписант Будапештского меморандума, но Китай не сядет, насколько я знаю, – это только добавило бы.

Точно нельзя проводить эти переговоры один на один. Только с участием мировых игроков, которые будут фиксировать и потом влиять на выполнение – тогда есть шанс.

Читайте: Лукашенко поддержал встречу Зеленского с Путиным в Минске

Как сообщалось, Зеленский обратился к Путину с предложением о встрече на высоком уровне по урегулированию ситуации на Донбассе с участием России, Украины, Великобритании, США, Германии и Франции.1

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