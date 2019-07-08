Президент Украины Владимир Зеленский осудил анонсированный телемост между украинским и российским телеканалами и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Анонсированный телемост между украинским и российским телеканалами – это дешевый, но опасный пиар-ход перед парламентскими выборами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

– Я обращаюсь ко всем украинцам! Мы – не лагерь. И нас не нужно делить. Вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна: первые “будут грабить”, а вторые будут “грабувати”.

Задумайтесь: и так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом.

Также Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом провести встречу:

– Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, президент Беларуси Александр Лукашенко примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить.

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