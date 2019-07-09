Анатолій Гриценко вважає, що брати участь у переговорах щодо Донбасу окрім України та Росії повинні також інші країни.

Анатолій Гриценко вітає залучення до переговорів щодо ситуації на Донбасі лідерів США та Великої Британії.

Про це лідер партії Громадянська позиція заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– І в цьому плані присутність США, Великої Британії, якби ще сів Китай як підписант Будапештського меморандуму, але Китай не сяде, наскільки я знаю, – це тільки додало би.

Точно не можна проводити ці переговори віч-на-віч. Тільки за участі світових гравців, які фіксуватимуть і потім впливатимуть на виконання – тоді є шанс.

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Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Великої Британії, США, Німеччини і Франції.