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Факти / Україна / Політика

До переговорів щодо Донбасу повинні приєднатися три країни – Гриценко

Анатолій Гриценко вважає, що брати участь у переговорах щодо Донбасу окрім України та Росії повинні також інші країни.  

До переговорів щодо Донбасу повинні приєднатися три країни – Гриценко

Анатолій Гриценко вітає залучення до переговорів щодо ситуації на Донбасі лідерів США та Великої Британії.

Про це лідер партії Громадянська позиція заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– І в цьому плані присутність США, Великої Британії, якби ще сів Китай як підписант Будапештського меморандуму, але Китай не сяде, наскільки я знаю, –  це тільки додало би.

Точно не можна проводити ці переговори віч-на-віч. Тільки за участі світових гравців, які фіксуватимуть і потім впливатимуть на виконання – тоді є шанс.

Читайте: Лукашенко підтримав зустріч Зеленського з Путіним у Мінську

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Великої Британії, США, Німеччини і Франції.

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