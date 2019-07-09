Касаційний цивільний суд, що знаходиться у складі Верховного суду України, дійшов рішення, що можна визначати розмір зарплати у гривні і зазначити її еквівалент у валюті.

Судьи Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда пришли к решению, что определение заработной платы в гривне с указанием ее эквивалента в валюте не противоречит Гражданскому кодексу.

Законом предусмотрено осуществление платежей в национальной валюте, однако не существует запрета на расчет выплаты в иностранной валюте.

В деле, которое рассматривал суд, в трудовом договоре предусматривается расчет заработной платы с применением обменного курса евро на день платежа.

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Таким образом зарплата заместителя директора общества должна составлять более €7,8 тыс. в день выплаты.

В Верховном суде назвали безосновательными доводы о том, что из-за дополнительного соглашения компания нарушает налоговый кодекс, ведь алгоритм начисления заработной платы не изменился.

К слову, Апелляционный суд признал незаконным постановление Кабмина о повышении тарифов на газ и тепло в 2016 году.