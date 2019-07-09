PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцам могут фиксировать зарплату в валюте – Верховный суд

Касаційний цивільний суд, що знаходиться у складі Верховного суду України, дійшов рішення, що можна визначати розмір зарплати у гривні і зазначити її еквівалент у валюті.

Долари

Судьи Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда пришли к решению, что определение заработной платы в гривне с указанием ее эквивалента в валюте не противоречит Гражданскому кодексу.

Законом предусмотрено осуществление платежей в национальной валюте, однако не существует запрета на расчет выплаты в иностранной валюте.

В деле, которое рассматривал суд, в трудовом договоре предусматривается расчет заработной платы с применением обменного курса евро на день платежа.

Читайте: Без надбавок и премий: первая зарплата Зеленского на посту президента

Таким образом зарплата заместителя директора общества должна составлять более €7,8 тыс. в день выплаты.

В Верховном суде назвали безосновательными доводы о том, что из-за дополнительного соглашения компания нарушает налоговый кодекс, ведь алгоритм начисления заработной платы не изменился.

К слову, Апелляционный суд признал незаконным постановление Кабмина о повышении тарифов на газ и тепло в 2016 году.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Верховный суд не обязывал ЦИК регистрировать Шария и Клюева
Зарплата в Украине в мае выросла на 7% – Госстат
Без надбавок и премий: первая зарплата Зеленского на посту президента
Верховний суд отменил решение по тарифам на содержание домов в Киеве
Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
ВСУ запретил детям ходить в садик без прививок
Верховный суд не будет рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
В Верховный суд назначили 75 судей
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка