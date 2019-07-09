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Факти / Україна

Керівники Офісу президента працюють безкоштовно, Зеленський – за 1 тис. грн на день

Керівнику Офісу президента Андрію Богдану та його заступникам ще не виплачували заробітну плату.

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Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували зарплату у травні і червні 2019 року.

Тож, керівництво Офісу президента працює безкоштовно.

– Заробітна плата керівнику Офісу президента України Богдану А. Й., першому заступникові керівника Офісу президента України Трофимову С. В. та заступникам керівника Офісу президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. в травні і червні 2019 року не нараховувалася, – йдеться у повідомленні.

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Згідно з інформацією Державного управління справами, президент Володимир Зеленський отримав 28 тис. грн зарплати у червні.

Нагадаємо, за травень 2019 року на посаді президента Володимир Зеленський отримав 12 727 грн зарплати.

Джерело: Українські новини

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