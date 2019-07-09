Киевская таможня ГФС и ее начальник Руслан Черкасский на днях получили благодарность за свою службу от президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки.

Сергей Бубка от всего Олимпийского комитета выразил слова благодарности Киевской таможне ГФС за плодотворное сотрудничество.

– От имени всех олимпийцев выражаем слова искренней благодарности вам, уважаемый Руслан Анатольевич, сотрудникам Киевской таможни ДФС, чья профессиональная работа способствовала созданию удобных и профессиональных условий для организации отправки и встречи членов официальной делегации Украины в обоих направлениях следования через главные воздушные ворота страны, а также достойному выступлению украинских атлетов в Минске, достижению ими высоких результатов на II Европейских играх.

Верим, что совместные усилия и впредь будут способствовать спортивным достижениям Украины на соревнованиях европейского и мирового уровня! – отметил президент комитета Сергей Бубка.