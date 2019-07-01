Европейские игры 2019: украинские спортсмены привезли домой 51 медаль

Украинские спортсмены триумфально вернулись из Европейских игр, проходивших в Минске. На соревнованиях, которые фактически являются Олимпиадой среди стран Европы, украинцы впервые в истории этих соревнований завоевали 51 медаль, 16 из которых – высшей пробы.

Три года назад на первых Европейских играх в Баку Украина с шестью золотыми наградами заняла восьмое место по количеству медалей. Однако, в Минске украинцы получили уже вдвое больше золота и заняли третье место среди 50 команд-участниц. Полностью оправдали надежды опытные спортсмены.

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Золото, в частности, выиграли: гимнаст Верняев, борец Ткач и дзюдоистка Билодид. А еще один борец Жан Беленюк подтвердил свое звание лучшего на континенте.

Также золото на счету наших боксеров Выхриста и Хижняка, украинские легкоатлеты не имели равных в смешанной эстафете и гонке преследования. А 15-летняя Анастасия Бачинская стала чемпионкой на своих первых взрослых соревнованиях такого уровня.

Результаты наших спортсменов внушают большой оптимизм, ведь за год в японской столице Токио стартуют Олимпийские игры.

Напомним, в последний день Европейских игр в Минске спортивный гимнаст Олег Верняев добыл для Украины золотую медаль в упражнениях на брусьях.

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