Київська митниця ДФС та її начальник Руслан Черкасський днями отримали подяку за свою службу від президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки.

Сергій Бубка від всього Олімпійського комітету висловив слова подяки Київській митниці ДФС за плідну співпрацю.

– Від імені всіх олімпійців висловлюємо слова щирої подяки вам, шановний Руслане Анатолійовичу, співробітникам Київської митниці ДФС, чия професійна праця сприяла створенню зручних та професійних умов для організації відправки та зустрічі членів офіційної делегації України в обох напрямках слідування через головні повітряні ворота держави, а також гідному виступу українських атлетів у Мінську, досягненню ними високих результатів на II Європейських іграх.

Віримо, що спільні зусилля і надалі сприятимуть спортивним здобуткам України на змаганнях європейського та світового рівня! – зазначив президент комітету Сергій Бубка.