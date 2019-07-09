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Факти / Україна

Київська митниця ДФС отримала подяку від НОК

Київська митниця ДФС та її начальник Руслан Черкасський днями отримали подяку за свою службу від президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки.

Київська митниця ДФС отримала подяку від НОК

Сергій Бубка від всього Олімпійського комітету висловив слова подяки Київській митниці ДФС за плідну співпрацю.

– Від імені всіх олімпійців висловлюємо слова щирої подяки вам, шановний Руслане Анатолійовичу, співробітникам Київської митниці ДФС, чия професійна праця сприяла створенню зручних та професійних умов для організації відправки та зустрічі членів офіційної делегації України в обох напрямках слідування через головні повітряні ворота держави, а також гідному виступу українських атлетів у Мінську, досягненню ними високих результатів на II Європейських іграх.

Віримо, що спільні зусилля і надалі сприятимуть спортивним здобуткам України на змаганнях європейського та світового рівня! – зазначив президент комітету Сергій Бубка.

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У свою чергу працівники Київської митниці ДФС запевняють теперішніх і майбутніх спортсменів в тому, що й надалі виконуватимуть свій професійний обов’язок так, щоб позитивні враження від нього створювали належний настрій для спортивних звершень.

Нагадаємо, на Європейських іграх українські спортсмени здобули 51 медаль.

Фото: НОК 

Джерело: ДФС

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