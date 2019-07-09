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Факты / Украина

Мобильный интернет в селах и на дорогах: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский утвердил план действий по улучшению доступа к мобильному интернету.

Мобільний інтернет

Владимир Зеленский указом от 9 июля утвердил план действий по улучшению доступа к мобильному интернету в селах, небольших городах и на дорогах.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

По его словам, это реалистический план действий, согласованный с регулятором, он рассчитан на выполнение до конца года.

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В то же время текст соответствующего указа пока отсутствует на сайте главы государства.

Кстати, Украина четвертая в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом – после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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