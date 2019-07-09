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Факти / Україна

Мобільний інтернет у селах та на дорогах: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський затвердив план дій щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Мобільний інтернет

Володимир Зеленський указом від 9 липня затвердив план дій щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету в селах, невеликих містах і на дорогах.

Про це на брифінгу повідомив заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

За його словами, це реалістичний план дій, погоджений з регулятором, він розрахований на виконання до кінця року.

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Водночас текст відповідного указу поки відсутній на сайті глави держави.

До речі, Україна четверта у рейтингу країн з найдешевшим мобільним інтернетом – після Індії, Киргизстану та Казахстану.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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