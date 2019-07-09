Шестой апелляционный административный суд признал незаконным постановление Кабмина относительно повышения тарифов на газ и тепло в 2016 году.

Апелляционный суд признал незаконным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года относительно повышения цен на газ и тепло.

– Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной, – говорится в сообщении.

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Правовые последствия будут серьезными. Во-первых, теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, во-вторых, потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло.

Напомним, что Нафтогаз в июне снизил цену природного газа для населения на 7,3% – до 5 553,89 грн за тысячу кубометров.

Источник: Судебно-юридическая газета