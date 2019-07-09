Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення щодо підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.
Апеляційний суд визнав незаконною постанову Кабміну №315 від 27 квітня 2016 року щодо підвищення цін на газ і тепло.
– Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 року відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною, – йдеться у повідомленні.
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Правові наслідки будуть серйозними. По-перше, теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, по-друге, споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло
Нагадаємо, що Нафтогаз у червні знизив ціну природного газу для населення на 7,3% – до 5553,89 грн за тисячу кубометрів.
Джерело: Судово-юридична газета
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