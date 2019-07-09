PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення щодо підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.

газ

Апеляційний суд визнав незаконною постанову Кабміну №315 від 27 квітня 2016 року щодо підвищення цін на газ і тепло.

– Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 року відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Україна хоче вирішити газове питання з Росією у вересні – Зеленський

Правові наслідки будуть серйозними. По-перше, теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, по-друге, споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло

Нагадаємо, що Нафтогаз у червні знизив ціну природного газу для населення на 7,3% – до 5553,89 грн за тисячу кубометрів.

Джерело: Судово-юридична газета

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна хоче вирішити газове питання з Росією у вересні – Зеленський
Відновлення переговорів щодо транзиту російського газу: в Єврокомісії назвали дату
Підготовка до зупинки транзиту російського газу під загрозою – Нафтогаз
В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені
Газпром готовий продовжити контракт на транзит газу з Україною
Чергова криза в енергетиці: оператор української ГТС на межі банкрутства
Польща готова приєднати газопровід до української ГТС
Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка