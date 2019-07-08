Украинская сторона хочет решить вопрос транзита газа с Россией в сентябре.

Украина хотела бы достичь договоренностей по транзиту газа с Россией в сентябре.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС.

Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор о транзите газа в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды, заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос.

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К слову, контракт между Нафтогазом и Газпромом о транзите газа истекает 1 января 2020 года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС сообщил, когда начнет работу антикоррупционный суд.