PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Раде обнародовали законопроект Зеленского об Антикоррупционном суде

На сайте парламента обнародовали законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, который внес президент Украины Владимир Зеленский.

В Раде обнародовали законопроект Зеленского об Антикоррупционном суде

На сайте Верховной Рады появился проект закона №10426 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законопроект внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала его работы. Это не касается уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

Также предполагается, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Читайте: Высший антикоррупционный суд возглавила Елена Танасевич

Законопроект про Вищий анти… by on Scribd

Согласно законопроекту, суды апелляционной инстанции, кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы.

А ходатайства и жалобы, которые поступили к следственным судьям и не рассмотренные до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, передаются в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном порядке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Саммит по Донбассу: что ответила РФ по предложение Зеленского
Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов
Мобильный интернет в селах и на дорогах: Зеленский подписал указ
Руководители Офиса президента работают бесплатно, Зеленский – за 1 тыс. грн в день
Они найдут химию: встреча Зеленского и Трампа может состояться летом
Более 100 млн евро и санкции против России. Результаты саммита Украина – ЕС
Зеленский про Донбасс: Надеюсь, через год войны не будет
Украина хочет решить газовый вопрос с Россией в сентябре – Зеленский
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка