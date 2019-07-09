На сайте парламента обнародовали законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, который внес президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте Верховной Рады появился проект закона №10426 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законопроект внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала его работы. Это не касается уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

Также предполагается, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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Согласно законопроекту, суды апелляционной инстанции, кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы.

А ходатайства и жалобы, которые поступили к следственным судьям и не рассмотренные до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, передаются в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном порядке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.