На сайті парламенту оприлюднили законопрект про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, який вніс президент України Володимир Зеленський.

На сайті Верховної Ради з’явився проект закону №10426 про внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд.

Законопроект вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до документу, підсудність Вищого антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку його роботи. Це не стосується кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами САП.

Також передбачається, що до Вищого антикорупційного суду передаються усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

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Законопроект про Вищий анти… by on Scribd

Згідно з законопроектом, суди апеляційної інстанції,крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги.

А клопотання та скарги, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційний суд розпочне роботу з 5 вересня.