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Факты / Украина / Политика

Как Слуга народа распределит должности после выборов

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить распределение должностей после выборов.

Как Слуга народа распределит должности после выборов

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков отметил, что в украинской политике всегда существовала практика: перед выборами необходимо всем раздать должности и позиции.

– Пора убирать эту практику из повестки дня. И мы исповедовали эту позицию на президентской кампании. Нельзя делить шкуру неубитого медведя. Не нужно вести подковерные разговоры, кто будет премьер-министром, кто депутатом, – заявил Разумков.

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Он добавил, что отсутствие такого распределения позитивно влияет на команду, которая начинает работать на результат.

– Подбирать людей на должности мы будет по принципу не кто ближе, а кто эффективнее выполняет поставленные перед ним задачи, – отметил Дмитрий Разумков.

Ранее Факты ICTV писали, что Дмитрий Разумков допустил объединение партии Слуга народа с партией Голос Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде.

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