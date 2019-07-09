Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить распределение должностей после выборов.
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков отметил, что в украинской политике всегда существовала практика: перед выборами необходимо всем раздать должности и позиции.
– Пора убирать эту практику из повестки дня. И мы исповедовали эту позицию на президентской кампании. Нельзя делить шкуру неубитого медведя. Не нужно вести подковерные разговоры, кто будет премьер-министром, кто депутатом, – заявил Разумков.
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Он добавил, что отсутствие такого распределения позитивно влияет на команду, которая начинает работать на результат.
– Подбирать людей на должности мы будет по принципу не кто ближе, а кто эффективнее выполняет поставленные перед ним задачи, – отметил Дмитрий Разумков.
Ранее Факты ICTV писали, что Дмитрий Разумков допустил объединение партии Слуга народа с партией Голос Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде.