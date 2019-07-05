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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду под угрозой срыва: Разумков назвал причину

Дополнительная жеребьевка создает угрозу срыва выборов в Верховную Раду.

Выборы в Раду под угрозой срыва: Разумков назвал причину

Решение суда о проведении ЦИК повторной жеребьевки партий ставит под угрозу само проведение выборов, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

– Насколько мне известно, часть бюллетеней напечатана. Это может привести к срыву выборов. Потому что бюллетени нужно перепечатать. На это нужно иметь ресурс – это раз – который в бюджете не предусмотрен. Два – это время, – заявил Разумков.

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Он выразил надежду, что суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение.

Напомним, 4 июля Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК провести дополнительную жеребьевку партий.

Фото: УНИАН

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