Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, як буде проходити розподіл посад після виборів.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков зазначив, що в українській політиці завжди існувала практика: перед виборами необхідно всім роздати посадита позиції.

– Час прибрати цю практику з порядку денного. І ми сповідували цю позицію під час президентської кампанії. Не можна ділити шкуру невбитого ведмедя. Не потрібно вести підкилимні розмови, хто буде прем’єр-міністром, хто депутатом, – заявив Разумков.

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Він додав, що відсутність такого розподілу позитивно впливає на команду, яка починає працювати на результат.

– Підбирати людей на посади ми буде за принципом не хто ближче, а хто ефективніше виконує поставлені перед ним завдання, – зазначив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Дмитро Разумков допустив об’єднання партії Слуга народу з партією Голос Святослава Вакарчука у новій Верховній Раді.