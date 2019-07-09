PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Як Слуга народу розподілить посади після виборів

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, як буде проходити розподіл посад після виборів.

Як Слуга народу розподілить посади після виборів

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков зазначив, що в українській політиці завжди існувала практика: перед виборами необхідно всім роздати посадита позиції.

– Час прибрати цю практику з порядку денного. І ми сповідували цю позицію під час президентської кампанії. Не можна ділити шкуру невбитого ведмедя. Не потрібно вести підкилимні розмови, хто буде прем’єр-міністром, хто депутатом, – заявив Разумков.

Читайте: Вибори в Раду під загрозою зриву: Разумков назвав причину

Він додав, що відсутність такого розподілу позитивно впливає на команду, яка починає працювати на результат.

– Підбирати людей на посади ми буде за принципом не хто ближче, а хто ефективніше виконує поставлені перед ним завдання, – зазначив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Дмитро Разумков допустив об’єднання партії Слуга народу з партією Голос Святослава Вакарчука у новій Верховній Раді.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Разумков не бачить причин виключати зі списку Слуги народу Холодова
200 кандидатів та ідеологія – 5 фактів про партію Слуга народу
У Зеленського сказали, чи зможе Гройсман очолити уряд після виборів
Слуга народу виключила зі списку сім кандидатів
Вибори в Раду під загрозою зриву: Разумков назвав причину
Повернення Донбасу: партія Слуга народу назвала перші кроки
Вокалістка гурту КАZKA звернулася до Зеленського з проханням відкликати Куницького
Процвітає клонування: технології конкуренції на виборах до ВР
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка