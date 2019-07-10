Известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что создание в Украине государственного института русского языка поможет в борьбе с политикой Владимира Путина.

Недавно американский историк Тимоти Снайдер выступил в Киеве с лекцией, организованной Фондом Виктора Пинчука, где выдвинул такую ​​идею.

Он считает, что появление в Украине государственного института русского языка навсегда закроет вопрос о якобы притеснениях русскоязычного населения в Украине.

– Я думаю, что такое решение будет большой проблемой для Путина, – отметил историк.

По его мнению, культурная политика заключается не только в продвижении украинского языка как государственного – можно параллельно поддерживать русский язык, создавая собственные словари и интернет-ресурсы с влиянием на мнение русскоязычной аудитории.

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– То, что я говорю, может показаться странным, но это на самом деле нормально – язык стандартизируется в стране, где на нем часто общаются. Украинцы, белорусы и казахи просто отдали России монополию на русский. Это неестественно, это ненормально, это стоит изменить, – отметил Снайдер.

По его словам, это уменьшит трение внутри страны, изменит международное восприятие Украины, потому что на Западе все еще много людей, которые думают, “что украинцы притесняют русских”.

– Это нонсенс. А вот если будет институт – каждый украинский президент сможет сказать: смотрите, что у нас есть, – отметил профессор.

Он также выделил еще один аспект – в РФ нет свободы слова.

– И вы можете сказать: однажды Россия будет другой, лучше, но мы сделаем свой вклад, позволяя этой культуре свободно дышать. Я думаю, что такая идея найдет немало сторонников в Украине и создаст много проблем для российской власти, – подытожил историк.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского не исключают возможности проведения референдума о статусе регионального для русского языка на Донбассе.

Фото: pinchukfund.org