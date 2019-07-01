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Факты / Украина

Богдан предложил Донбассу региональный русский язык

В Офисе президента не исключают возможности проведения референдума о статусе регионального для русского языка на Донбассе.

Богдан предложил Донбассу региональный русский язык

Русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума, заявил глава ОПУ Андрей Богдан.

При этом он уточнил, что разговаривать Донецку и Луганску разрешат на русском в случае, если территория Донбасса будет находиться в составе Украины.

В то же время Богдан подчеркнул, что идея сделать русский вторым государственным им не рассматривается.

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– Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе.

Источник: РБК-Украина

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