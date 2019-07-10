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Факти / Україна

Інститут російської мови в Україні може створити проблеми Путіну – історик Снайдер

Відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що створення в Україні державного інституту російської мови допоможе у боротьбі з політикою Володимира Путіна.

Тімоті Снайдер

Нещодавно американський історик Тімоті Снайдер виступив у Києві з лекцією, організованою Фондом Віктора Пінчука, де висунув таку ідею.

Він вважає, що поява в Україні державного інституту російської мови назавжди закриє питання про нібито утиски російськомовного населення в Україні.

– Я думаю, що таке рішення буде великою проблемою для пана Путіна, – наголосив історик.

На його думку, культурна політика полягає не лише у просуванні української мови як державної – можна паралельно підтримувати російську мову, створюючи власні словники та інтернет-ресурси з впливом на думку російськомовної аудиторії.

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– Те, що я кажу, може здаватися дивним, але це насправді нормально – мова стандартизується в країні, де нею часто спілкуються. Українці, білоруси та казахи просто віддали Росії монополію на російську. Це неприродно, це ненормально, це варто змінити, – наголосив Снайдер.

За його словами, це зменшить тертя всередині країни, змінить міжнародне сприйняття України, бо на Заході все ще багато людей, які думають, “що українці утискають росіян”.

– Це нонсенс. А от якщо буде інститут – кожний український президент зможе сказати: дивіться, що в нас є, – наголосив професор.

Він також виділив ще один аспект – в РФ немає свободи слова.

– І ви можете сказати: одного дня Росія буде іншою, ліпшою, але поки ми зробимо свій внесок, дозволяючи цій культурі вільно дихати. Я думаю, що така ідея знайде чимало симпатиків в Україні і створить багато проблем для російської влади, – підсумував історик.

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського не відкидають можливості проведення референдуму про статус регіональної для російської мови на Донбасі.

Фото: pinchukfund.org

Джерело: ВВС Україна

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