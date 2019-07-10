Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,48 грн/$.
Стоимость доллара достигла своего минимума с 30 августа 2017 года. На 10 июля курс доллара установлен на уровне 25 гривен 48 копеек.
Евро подешевел до 28 гривен 56 копеек. Это минимум с 18 апреля 2017.
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Курс валют на 10.07.2019 от НБУ:
- $100 – 2548.9178 грн;
- €100 – 2856.0624 грн;
- 100 польских злотых – 669.9654 грн;
- 10 российских рублей – 3.9973 грн;
- 100 швейцарских франков – 2564.4809 грн;
- 100 юаней – 370.1720 грн.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ остается одним из приоритетов украинской власти.
Источник: НБУ
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