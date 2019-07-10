Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,48 грн/$.
Вартість долара досягла свого мінімуму із 30 серпня 2017 року. На 10 липня курс долара встановлений на рівні 25 грн 48 коп.
Євро здешевшав до 28 грн 56 коп. Це мінімум із 18 квітня 2017 року.
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Курс валют на 10.07.2019 від НБУ:
- $100 – 2548.9178 грн;
- €100 – 2856.0624 грн;
- 100 польських злотих – 669.9654 грн;
- 10 російських рублів – 3.9973 грн;
- 100 швейцарських франків – 2564.4809 грн;
- 100 юанів – 370.1720 грн.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця з МВФ залишається одним з пріоритетів української влади.
Джерело: НБУ
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