Ставки на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, принимают букмекерские конторы.

Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 состоятся 21 июля. Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на то, какие партии пройдут в парламент.

По прогнозам одной из контор, у партии Слуга народа есть шанс набрать больше 41,5% голосов. Коэффициент на то, что Оппозиционная платформа За жизнь наберет больше 13,5% голосов, составляет 1,87.

Партии Европейская солидарность и Батькивщина могут преодолеть барьер 7,5%. Коэффициент на то, что они пройдут в Раду, составляет 1,75 и 1,80 соответственно.

Коэффициент на то, что партия Голос наберет больше 7,5% поддержки несколько меньше – 2.

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Ставки букмекеров на внеочередные выборы в Верховную Раду / 2 фотографии

Ставки на парламентские выборы еще одной конторы также указывают на лидерство партии Слуга народа. Коэффициент на то, что ей удастся набрать 43,5% голосов, составляет 2,30. На втором месте Оппозиционная платформа За жизнь, которая может набрать более 12,5% поддержки.

Коэффициент на то, что партии Европейская солидарность и Голос преодолеют барьер 7,5%, составляет 1,75.

Партия Батькивщина может набрать не более 7,5% поддержки.

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