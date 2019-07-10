PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ставки букмекерів на позачергові вибори до Верховної Ради

Ставки на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня, приймають букмекерські контори.

Вибори в Україні

Позачергові вибори до Верховної Ради 2019 відбудуться 21 липня. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на те, які партії пройдуть у парламент.

За прогнозами однієї з контор, у партії Слуга народу є шанс набрати більше 41,5% голосів. Коефіцієнт на те, що Опозиційна платформа За життя набере більше 13,5% голосів, становить 1,87.

Партії Європейська солідарність і Батьківщина можуть подолати бар’єр 7,5%. Коефіцієнт на те, що вони пройдуть до Ради, становить 1,75 та 1,80 відповідно.

Коефіцієнт на те, що партія Голос набере більше 7,5% підтримки дещо менший – 2.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

  • image
  • image
Ставки букмекерів на позачергові вибори до Верховної Ради / 2 фотографии

Ставки на парламентські вибори ще однієї контори також вказують на лідерство партії Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати 43,5% голосів, становить 2,30. На другому місці Опозиційна платформа За життя, яка може набрати більше 12,5% підтримки.

Коефіцієнт на те, що партії Європейська солідарність і Голос подолають бар’єр 7,5%, становить 1,75.

Партія Батьківщина може набрати не більше 7,5% підтримки.

Раніше Факти ICTV публікували список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кого українці бачать наступним прем’єр-міністром – опитування
Ядерний статус, відкриті списки, безкоштовна медицина: які обіцянки не виконали депутати
Вибори до Верховної Ради: ставки букмекерів
Вибори в парламент 2019: 25% кандидатів у виборчих списках безпартійні
ЄС, НАТО і звільнення Донбасу: програма партії Вакарчука Голос
Коли в Україні парламентські вибори
Передвиборча програма партії Слуга народу – основні тези
Між емоціями та конкретикою: як обрати, за кого голосувати
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка