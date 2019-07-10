Ставки на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня, приймають букмекерські контори.

Позачергові вибори до Верховної Ради 2019 відбудуться 21 липня. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на те, які партії пройдуть у парламент.

За прогнозами однієї з контор, у партії Слуга народу є шанс набрати більше 41,5% голосів. Коефіцієнт на те, що Опозиційна платформа За життя набере більше 13,5% голосів, становить 1,87.

Партії Європейська солідарність і Батьківщина можуть подолати бар’єр 7,5%. Коефіцієнт на те, що вони пройдуть до Ради, становить 1,75 та 1,80 відповідно.

Коефіцієнт на те, що партія Голос набере більше 7,5% підтримки дещо менший – 2.

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Ставки букмекерів на позачергові вибори до Верховної Ради / 2 фотографии

Ставки на парламентські вибори ще однієї контори також вказують на лідерство партії Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати 43,5% голосів, становить 2,30. На другому місці Опозиційна платформа За життя, яка може набрати більше 12,5% підтримки.

Коефіцієнт на те, що партії Європейська солідарність і Голос подолають бар’єр 7,5%, становить 1,75.

Партія Батьківщина може набрати не більше 7,5% підтримки.

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