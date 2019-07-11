PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Советник Зеленского предложил переименовать Россию в Московию

Советник президента Никита Потураев предложил называть Россию Московией.

Микита Потураєв

Советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию на украинских картах.

По его словам, это символическое действие поможет изменить дискурс.

– Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (Россия – Ред.) долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем, – сказал Потураев.

Читайте: Институт русского языка в Украине может создать проблемы Путину – историк Снайдер

Он также считает, что Россия – временно неподконтрольные Китайской Республике территории.

Советник Зеленского добавил, что можно также переименовать русский язык в российский.

К слову, телемост Украина-Россия, который ранее отменили, собираются провести на российском телеканале Россия 1.

Источник: UKRLIFE.TV

Відео: UKRLIFE.TV

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Телемост Украина – Россия проведут на росТВ
Институт русского языка в Украине может создать проблемы Путину – историк Снайдер
Путин имел тайные договоренности с Обамой по Украине
Саммит по Донбассу: что ответила РФ по предложение Зеленского
Предложение Зеленского о переговорах рассмотрят – Песков
Санкции и штраф – что грозит за трансляцию телемоста с РФ
Лишить лицензии антиукраинские СМИ – Парубий обратился к Нацсовету из-за телемоста с РФ
Информационно-психологическая операция – реакция украинцев на телемост с РФ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка