Советник президента Никита Потураев предложил называть Россию Московией.
Советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию на украинских картах.
По его словам, это символическое действие поможет изменить дискурс.
– Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (Россия – Ред.) долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем, – сказал Потураев.
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Он также считает, что Россия – временно неподконтрольные Китайской Республике территории.
Советник Зеленского добавил, что можно также переименовать русский язык в российский.
К слову, телемост Украина-Россия, который ранее отменили, собираются провести на российском телеканале Россия 1.
Источник: UKRLIFE.TV
Відео: UKRLIFE.TV