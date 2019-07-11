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Факти / Україна

Радник Зеленського запропонував перейменувати Росію на Московію

Радник президента Микита Потураєв запропонував називати Росію Московією.

Микита Потураєв

Радник президента Володимира Зеленського Микита Потураєв запропонував перейменувати Росію у Московію на українських картах.

За його словами, ця символічна дія допоможе змінити дискурс.

– Ми можемо вічно жити в чужих дискурсах. А повинні створювати свої. Ця країна (Росія – Ред.) тривалий час називалася інакше: Московія, Татарія. Вони хочуть повернутися до витоків – давайте ми їм допоможемо, – сказав Потураєв.

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Він також вважає, що Росія – тимчасово непідконтрольні Китайській Республіці території.

Радник Зеленського додав, що можна також перейменувати російську мову.

До слова, телеміст Україна-Росія, який раніше скасували, збираються провести на російському телеканалі Росія 1.

Джерело: UKRLIFE.TV

Відео: UKRLIFE.TV

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