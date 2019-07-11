По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, партия Слуга народа остается лидером электоральных предпочтений.
Социологическая группа Рейтинг 6-10 июля провела опрос, согласно которому в новую Верховную Раду могут пройти пять партий.
На данный момент рейтинг партий выглядит так:
- Слуга народа – 47%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,6%;
- Европейская солидарность – 8,2%;
- Голос – 6,6%;
- Батькивщина – 6,4%;
- Сила и честь – 3,6%;
- Оппозиционный блок – 3,2%;
- Украинская стратегия Гройсмана – 2,8%;
- Радикальная партия – 2,5%;
- ВО Свобода – 2,1%.
Рейтинг других политических партий – менее 2%.
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Социологическая группа Рейтинг 6-10 июля провела опрос 2000 респондентов.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
К слову, в избирательных списках партий на внеочередных парламентских выборах есть около 25% беспартийных кандидатов.
Источник: Рейтинг