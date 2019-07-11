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Факты / Украина / Политика

В Раду могут пройти пять партий – опрос Рейтинга

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, партия Слуга народа остается лидером электоральных предпочтений.

Вибори в Україні

Социологическая группа Рейтинг 6-10 июля провела опрос, согласно которому в новую Верховную Раду могут пройти пять партий.

На данный момент рейтинг партий выглядит так:

  • Слуга народа – 47%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,6%;
  • Европейская солидарность – 8,2%;
  • Голос – 6,6%;
  • Батькивщина – 6,4%;
  • Сила и честь – 3,6%;
  • Оппозиционный блок – 3,2%;
  • Украинская стратегия Гройсмана – 2,8%;
  • Радикальная партия – 2,5%;
  • ВО Свобода – 2,1%.

Рейтинг других политических партий – менее 2%.

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Социологическая группа Рейтинг 6-10 июля провела опрос 2000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

К слову, в избирательных списках партий на внеочередных парламентских выборах есть около 25% беспартийных кандидатов.

ИсточникРейтинг

Фото: Dreamstime

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