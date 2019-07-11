По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, партия Слуга народа остается лидером электоральных предпочтений.

Социологическая группа Рейтинг 6-10 июля провела опрос, согласно которому в новую Верховную Раду могут пройти пять партий.

На данный момент рейтинг партий выглядит так:

Слуга народа – 47%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,6%;

Европейская солидарность – 8,2%;

Голос – 6,6%;

Батькивщина – 6,4%;

Сила и честь – 3,6%;

Оппозиционный блок – 3,2%;

Украинская стратегия Гройсмана – 2,8%;

Радикальная партия – 2,5%;

ВО Свобода – 2,1%.

Рейтинг других политических партий – менее 2%.

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Социологическая группа Рейтинг 6-10 июля провела опрос 2000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

К слову, в избирательных списках партий на внеочередных парламентских выборах есть около 25% беспартийных кандидатов.

Источник: Рейтинг