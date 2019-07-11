За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, партія Слуга народу залишається лідером електоральних уподобань.
Соціологічна група Рейтинг 6-10 липня провела опитування, згідно з яким до нової Верховної Ради можуть пройти п’ять партій.
Нині рейтинг партій виглядає так:
- Слуга народу – 47%;
- Опозиційна платформа – За життя – 11,6%;
- Європейська солідарність – 8,2%;
- Голос – 6,6%;
- Батьківщина – 6,4%;
- Сила і честь – 3,6%;
- Опозиційний блок – 3,2%;
- Українська стратегія Гройсмана – 2,8%;
- Радикальна партія – 2,5%;
- ВО Свобода – 2,1%.
Рейтинг інших політичних партій – менше 2%.
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Соціологічна група Рейтинг 6-10 липня провела опитування 2000 респондентів.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
Похибка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.
До слова, у виборчих списках партій на позачергових парламентських виборах є близько 25% безпартійних кандидатів.
Джерело: Рейтинг