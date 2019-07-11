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Факти / Україна / Політика

У Раду можуть пройти п’ять партій – опитування Рейтингу

За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, партія Слуга народу залишається лідером електоральних уподобань.

Вибори в Україні

Соціологічна група Рейтинг 6-10 липня провела опитування, згідно з яким до нової Верховної Ради можуть пройти п’ять партій.

Нині рейтинг партій виглядає так:

  • Слуга народу – 47%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 11,6%;
  • Європейська солідарність – 8,2%;
  • Голос – 6,6%;
  • Батьківщина – 6,4%;
  • Сила і честь – 3,6%;
  • Опозиційний блок – 3,2%;
  • Українська стратегія Гройсмана – 2,8%;
  • Радикальна партія – 2,5%;
  • ВО Свобода – 2,1%.

Рейтинг інших політичних партій – менше 2%.

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Соціологічна група Рейтинг 6-10 липня провела опитування 2000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Похибка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

До слова, у виборчих списках партій на позачергових парламентських виборах є близько 25% безпартійних кандидатів.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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