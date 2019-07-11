За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, партія Слуга народу залишається лідером електоральних уподобань.

Соціологічна група Рейтинг 6-10 липня провела опитування, згідно з яким до нової Верховної Ради можуть пройти п’ять партій.

Нині рейтинг партій виглядає так:

Слуга народу – 47%;

Опозиційна платформа – За життя – 11,6%;

Європейська солідарність – 8,2%;

Голос – 6,6%;

Батьківщина – 6,4%;

Сила і честь – 3,6%;

Опозиційний блок – 3,2%;

Українська стратегія Гройсмана – 2,8%;

Радикальна партія – 2,5%;

ВО Свобода – 2,1%.

Рейтинг інших політичних партій – менше 2%.

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Соціологічна група Рейтинг 6-10 липня провела опитування 2000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Похибка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

До слова, у виборчих списках партій на позачергових парламентських виборах є близько 25% безпартійних кандидатів.

Джерело: Рейтинг