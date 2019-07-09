Участие в выборах в парламент в едином многомандатном округе берут 25% беспартийных кандидатов.

На внеочередных выборах в парламент Украины в 2019 году в избирательные списки партий включают беспартийных кандидатов.

Сейчас количество подобных кандидатов на выборах в Верховную Раду составляет примерно 25%.

– На этих выборах в едином многомандатном округе баллотируется 25% беспартийных кандидатов. 12 партий, выдвинувших кандидатов в многомандатном округе, имеют в своих списках более 30% беспартийных кандидатов, – говорится в сообщении гражданской сети Опора.

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Больше всего беспартийных кандидатов у партий:

Партия Шария (69%);

Слуга народа (57%);

Всеукраинское объединение Факел (54%).

Ни одного беспартийного кандидата не зафиксировали в избирательном списке партии Сила людей.

К слову, Верховный суд Украины отменил проведение повторной жеребьевки политических партий на досрочных парламентских выборах.