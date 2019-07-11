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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина покинула топ-20 стран с самой высокой инфляцией

В июне индекс потребительских цен в Украине составил 9% в годовом выражении. Благодаря этому она покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.

Украина покинула топ-20 стран с самой высокой инфляцией

С показателем 9% Украина делит 22-24 места в рейтинге стран по уровню инфляции.

В то же время, по данным Экспертной платформы НБУ, она все еще остается государством с самой высокой инфляцией в Европе.

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За год в Украине больше всего выросли цены на овощи (32,5%), хлеб (21%), а также услуги железнодорожного (24,9%) и автодорожного (24,4%) пассажирского транспорта, канализации (23,9%) и водоснабжения (21,1%).

За этот же период снизились цены на яйца (43,2%), фрукты (2,1%), одежду (0,4%) и обувь (0,2%).

Напомним, инфляция в Украине в июне замедлилась до 9% в годовом измерении.

Источник: Експертна платформа НБУ

Фото: НБУ

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