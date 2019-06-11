Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии.

По словам Владимира Гройсмана, решения правительства должна утвердить Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

– Парламент в 2017 году принял закон О рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля 2019 года рынок заработал, – цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Также нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности, ведь промышленность – это фактор роста.

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– Мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения.

Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет, – отмечают в пресс-службе.