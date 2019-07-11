У червні індекс споживчих цін в Україні склав 9% у річному виразі. Завдяки цьому вона вийшла з топ-20 країн світу з найвищою інфляцією.
З показником 9% Україна ділить 22-24 місця у рейтингу країн за рівнем інфляції.
Водночас, за даними Експертної платформи НБУ, вона все ще залишається державою з найбільшою інфляцією у Європі.
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За рік в Україні найбільше зросли ціни на овочі (32,5%), хліб (21%), а також послуги залізничного (24,9%) та автодорожнього (24,4%) пасажирського транспорту, каналізації (23,9%) і водопостачання (21,1%).
За цей же період знизилися ціни на яйця (43,2%), фрукти (2,1%), одяг (0,4%) та взуття (0,2%).
Нагадаємо, інфляція в Україні у червні сповільнилася до 9% у річному вираженні.
Джерело: Експертна платформа НБУ