Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, зачем президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о люстрации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завил, что за закон Владимира Зеленского не успеют проголосовать.

– На самом деле в пятницу последний день, закрытие 10-й сессии этого созыва. Это означает только одно, те законы, которые были внесены, но не проголосованы, будут возвращены инициатору закона. Так у меня вопрос, зачем вносить президенту закон, который к нему же будет возвращен, – объяснил Гройсман.

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Он добавил, что закон будет рассматриваться после повторного внесения после того, как будет сформирована новая Верховная Рада.

– Я считаю, что тут тот, кто советовал президенту это сделать, опирался сугубо на политтехнологический эффект, а не принятие этого закона, как инициативы про очищение власти, – отметил Гройсман.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10444, который расширяет действие закона о люстрации.