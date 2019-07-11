Президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию чиновников, которые были при власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Что такое люстрация, кто подпадает под закон и кого хотят в него добавить – в материале Факты ICTV.

Люстрация в Украине предусматривает законодательные ограничения, которые вводятся после смены власти. Это делается для того, чтобы ограничить права сторонников прежнего руководства.

Процедура люстрации описана в законе Украины № 1682-VII Об очищении власти.

Закон или решение суда может запретить отдельным физическим лицам занимать определенные должности (кроме выборных должностей – Ред.) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

По закону Об очищении власти под люстрацию подпадают такие украинские чиновники:

1. Премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, а также министры, руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, председатель НБУ, председатель Антимонопольного комитета, председатель Фонда государственного имущества, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания, их первые заместители, заместители.

2. Генеральный прокурор, председатель СБУ, председатель Службы внешней разведки, начальник Управления государственной охраны Украины, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, руководитель налоговой милиции, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их первые заместители, заместители.

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3. Военные должностные лица ВСУ и другие образованные соответственно законам Украины военные формирования, кроме военнослужащих срочной военной службы и военнослужащих службы по призыву во время мобилизации.

4. Члены Высшего совета юстиции, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, профессиональные судьи, головы Государственной судебной администрации Украины, их первые заместители, заместители.

5. Головы Администрации президента, руководителя Государственного управления делами, руководитель Секретариата Кабмина, руководитель Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первые заместители, заместители.

Кого предложили добавить в список люстрации

Владимир Зеленский предложил добавить в этот список президента Украины, народных депутатов, голову Верховной рады, членов правительства, голов Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган отметила, что под люстрацию подпадают и те люди, которые находятся сейчас в команде Зеленского.

Александр Данилюк с 25 сентября 2015 — заместитель главы Администрации президента Украины. С 14 апреля 2016 по 7 июня 2018 года занимал должность министра финансов.

С 28 мая 2019 года назначен секретарем СНБО Украины. С 19 июня 2019 года – руководитель Национального координационного центра кибербезопасности.

Айварас Абромавичюс в декабре 2014 года занимал должность министра экономического развития и торговли Украины. 12 июня 2019 года Владимир Зеленский назначил его членом Наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром.

Руслан Рябошапка с марта 2014 года работал заместителем министра юстиции.

С 21 мая 2019 года назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского и отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. Является членом СНБО.

Владислав Бухарев с июль по октябрь 2014 года занимал должность офицера по особым поручениям председателя СБУ и являлся депутатом Верховной Рады.

С 11 июня 2019 года – председатель Службы внешней разведки Украины.

Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что члены его команды Айварас Абромавичюс Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через люстрацию в случае принятия соответствующего закона.

Напомним, 4 июля активисты устроили под Конституционным судом пикет против отмены закона о люстрации.