Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, навіщо президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про люстрацію.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман завив, що за закон Володимира Зеленського не встигнуть проголосувати.

– Насправді у п’ятницю останній день, закриття 10-ї сесії цього скликання. Це означає тільки одне, ті закони, які були внесені, але не проголосовані, будуть повернуті ініціаторові закону. Так у мене питання, навіщо вносити президентом закон, який до нього ж буде повернуто, – пояснив Гройсман.

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Він додав, що закон буде розглядатися після повторного внесення, як буде сформована нова Верховна Рада.

– Я вважаю, що тут той, хто радив президенту це зробити, спирався суто на політтехнологічний ефект, а не ухвалення цього закону, як ініціативи про очищення влади, – зазначив Гройсман.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект №10444, який розширює дію закону про люстрацію.